МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают снижаться более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на один процент

По состоянию на 19.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,32%, до 78,9 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,49%, до 72,94 доллара.

Стоимость нефти падает второй день подряд после банкротств нескольких американских банков, побудивших трейдеров отказаться от рисков на фоне усилившихся опасений по поводу рецессии американской экономики.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank (SVB). Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.

"Если смотреть вперед, то со стороны предложения текущий фундаментальный фон остается достаточно устойчивым, однако угасающий оптимизм в отношении восстановления экономики Китая и опасения по поводу рецессии, которые все еще сохраняются, приводят к перекосу рисков в сторону снижения", — цитирует портал MarketWatch аналитиков Sevens Report Research.