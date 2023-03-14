МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 3%, а стоимость Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 5 января, следует из данных торгов. Цены на нефть продолжают снижаться

По состоянию на 21.12 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,36%, до 78,03 доллара за баррель, минутами ранее она впервые с января опускалась ниже 78 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 3,66%, до 72,06 доллара.