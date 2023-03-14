ВАРШАВА, 14 мар — ПРАЙМ. Польша и Литва предлагают Европейскому союзу снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 51,45 доллара за баррель, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванного европейского дипломата. В США заявили, что G7 в марте пересмотрит потолок цен на российскую нефть

"Польша и Литва представили предложение снизить установленный в декабре прошлого года ценовой потолок на российскую нефть, что позволит снизить доходы России от продажи этого сырья как минимум на 650 миллионов долларов в месяц". – говорится в сообщении.

"Польские и литовские власти, ссылаясь на выводы Международного энергетического агентства, подсчитали, что новый ценовой потолок на российскую нефть должен составить 51,45 доллара за баррель", — уточняет радиостанция.

В декабре прошлого года Евросоюз после долгих переговоров решил, что российская нефть, перевозимая морем в страны ЕС, не может быть дороже 60 долларов за баррель.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).