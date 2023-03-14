МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Неопределенность, сохраняющаяся в экономической ситуации в мире, лишает ОПЕК+ ясности, поэтому правильно сохранять текущие параметры нефтяной сделки альянса до конца года, заявил министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Страны ОПЕК в феврале выполнили соглашение по добыче на 173 процента

"Есть много факторов, влияющих на настроение рынка. Прогнозируется, что мировая экономика продолжит расти в этом и следующем году, но все еще существует неопределенность в отношении темпов роста. Более того, Китай только начал восстанавливаться после продолжительных ограничений из-за COVID, но как долго замет процесс восстановления, до сих пор неясно. Восстановление экономики создает инфляционное давление, и это может побудить центральные банки активизировать свои усилия по сдерживанию инфляции", — сказал министр в интервью журналу Energy Intelligence.

"Сочетание этих и других факторов ограничивает ясность, и единственный разумный вариант действий в такой неопределенной обстановке заключается в том, чтобы сохранить соглашение, которое мы заключили в октябре прошлого года, до конца этого года", — добавил он.

Бен Сальман отметил, что именно это намеревается делать ОПЕК+, поскольку альянсу нужно удостовериться, что положительные изменения в мировой экономике устойчивы.

"Есть те, кто продолжает думать, что мы скорректируем соглашение до конца года. Этим людям я говорю подождать до пятницы, 29 декабря 2023 года, чтобы продемонстрировать им нашу приверженность текущему соглашению", — заключил министр.