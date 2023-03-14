Саудовский министр заявил, что из-за неопределенности в мире важно сохранять параметры сделки ОПЕК
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Неопределенность, сохраняющаяся в экономической ситуации в мире, лишает ОПЕК+ ясности, поэтому правильно сохранять текущие параметры нефтяной сделки альянса до конца года, заявил министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Есть много факторов, влияющих на настроение рынка. Прогнозируется, что мировая экономика продолжит расти в этом и следующем году, но все еще существует неопределенность в отношении темпов роста. Более того, Китай только начал восстанавливаться после продолжительных ограничений из-за COVID, но как долго замет процесс восстановления, до сих пор неясно. Восстановление экономики создает инфляционное давление, и это может побудить центральные банки активизировать свои усилия по сдерживанию инфляции", — сказал министр в интервью журналу Energy Intelligence.
"Сочетание этих и других факторов ограничивает ясность, и единственный разумный вариант действий в такой неопределенной обстановке заключается в том, чтобы сохранить соглашение, которое мы заключили в октябре прошлого года, до конца этого года", — добавил он.
Бен Сальман отметил, что именно это намеревается делать ОПЕК+, поскольку альянсу нужно удостовериться, что положительные изменения в мировой экономике устойчивы.
"Есть те, кто продолжает думать, что мы скорректируем соглашение до конца года. Этим людям я говорю подождать до пятницы, 29 декабря 2023 года, чтобы продемонстрировать им нашу приверженность текущему соглашению", — заключил министр.
https://1prime.ru/oil/20230314/840070936.html