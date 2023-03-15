МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Котировки стабилизируются после двух торговых сессий снижения, инвесторы обращают внимание и на прогнозы спроса, ожидая также еженедельную статистику по запасам в США. СМИ: Польша и Литва предложили снизить потолок цены на нефть из России

По состоянию на 7.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,39% — до 78,53 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,51%, до 72,41 доллара.

Котировки нефти падали два дня подряд, за это время ее стоимость снизилась более чем на 6%. Причиной стал глобальный уход от риска на фоне снижения фондовых рынков, так как инвесторы были обеспокоены ситуацией в банковском секторе США после закрытия нескольких банков. Опасения были связаны с жесткой политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Нефтяные инвесторы должны закладывать в цену волатильность, пока не будет дальнейшей ясности по поводу политических решений ФРС", — считает аналитик Phillip Nova Pte Ltd Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva), которую цитирует агентство Блумберг.

Трейдеры обращают внимание и на данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам в США. По оценке API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 марта выросли на 1,2 миллиона баррелей, ожидался рост только на 0,6 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют увеличение также на 1,2 миллиона.

Инвесторы оценивают и данные доклада ОПЕК, опубликованного днем ранее. Организация в своем ежемесячном докладе отметила, что в текущем году ожидает рост спроса Китая — одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти.