ХАРАРЕ, 15 мар — ПРАЙМ. Зимбабве хочет напрямую закупать у российских поставщиков нефть, удобрения и сельхозтехнику, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. Зимбабве предложила России запустить совместный металлургический завод

"Мы покупаем (удобрения) у России через третьи страны, но мы бы хотели установить прямые отношения между российскими поставщиками удобрений и зимбабвийскими фермерами. Точно так же и в нефтяной отрасли — нужно организовать прямые поставки между Россией и Зимбабве, нам не обязательно торговать через третьи страны", — сказал он.

Мутсвангва также добавил, что Зимбабве интересуется российской сельхозтехникой, которая нужна для развивающегося сельского хозяйства страны.

"В прошлом году мы собрали достаточный урожай пшеницы, в этом году мы также ожидаем хороший урожай и уже задумываемся об экспорте. Нам нужно сельскохозяйственное оборудование, а Россия славится своим сельским хозяйством, поставляет много еды другим странам — мы могли бы покупать в России необходимое оборудование. Нам нужно не менее 50 тысяч тракторов, чтобы мы могли развивать сельское хозяйство", — подчеркнул он и добавил, что Зимбабве уже успешно работает в этой области с Белоруссией. Индия не обязана покупать российскую нефть по "потолку", пишет СМИ

"И могли бы работать с Россией, чтобы Зимбабве стала житницей для всего мира, в том числе растущего населения Азии. Зимбабве в будущем могла бы составить России компанию в экспорте продуктов, если мы получим технику и капитал. Так что производство продуктов питания — еще одна важная сфера для сотрудничества между нашими странами", — заявил он.

Кроме того, спикер сообщил, что Зимбабве рассчитывает на помощь России в строительстве нефтепровода в Мозамбик, чтобы экспортировать продукцию по морю. По его словам, страны также могли бы сотрудничать по невозобновляемым источникам энергии, в сфере логистики – строительстве портов, железных дорог, генерации и распределении электричества, а также в гидроэнергетике.

Мутсвангва подчеркнул, что строительство транспортной инфраструктуры позволит сблизить Евразию и Африки и снизит влияние Запада на континенте.

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