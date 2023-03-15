Глава Минэнерго Саудовской Аравии пригрозил остановить поставки нефти в случае потолка цен
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Если в отношении Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, Эр-Рияд не станет продавать этот энергоноситель государствам, поддерживающим эту меру, заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман в беседе с журналом Energy Intelligence.
"Если будет введен предел цен на экспорт саудовской нефти, мы не будем продавать нефть любой из стран, которая установит потолок цен на наши поставки", — пояснил он, добавив, что Эр-Рияд в этом случае сократит добычу.
Он также добавил, что не будет удивлен, если и другие страны поступят аналогичным образом.
"Политика ценовых потолков усугубляет нестабильность и волатильность рынка, что крайне негативно сказывается на нефтяной отрасли", — отметил Бен Сальман.
По мнению принца, по своему эффекту подобные действия можно сравнить с попытками в США принять закон NOPEC, который позволил бы американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.
С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогой энергоноситель перевозить и страховать запрещено. Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://1prime.ru/oil/20230315/840075157.html