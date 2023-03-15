МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Если в отношении Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, Эр-Рияд не станет продавать этот энергоноситель государствам, поддерживающим эту меру, заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман в беседе с журналом Energy Intelligence. Перегнули палку: почему США начали заступаться за российскую нефть

"Если будет введен предел цен на экспорт саудовской нефти, мы не будем продавать нефть любой из стран, которая установит потолок цен на наши поставки", — пояснил он, добавив, что Эр-Рияд в этом случае сократит добычу.

Он также добавил, что не будет удивлен, если и другие страны поступят аналогичным образом.

"Политика ценовых потолков усугубляет нестабильность и волатильность рынка, что крайне негативно сказывается на нефтяной отрасли", — отметил Бен Сальман.

По мнению принца, по своему эффекту подобные действия можно сравнить с попытками в США принять закон NOPEC, который позволил бы американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.

С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогой энергоноситель перевозить и страховать запрещено. Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.