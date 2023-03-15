МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, до рекордных 102 миллионов, главным образом за счет авиационной отрасли и Китая, следует из ежемесячного доклада агентства. Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на российскую нефть

"После сокращения на 80 тысяч баррелей в сутки в четвертом квартале 2022 года рост мирового спроса на нефть резко ускорится в течение 2023 года — с 710 тысяч баррелей в сутки в первом квартале до 2,6 миллиона баррелей в сутки в четвертом. Среднегодовой рост замедлится с 2,3 миллиона баррелей в сутки в 2022 году до 2 миллионов, а мировой спрос на нефть достигнет рекордных 102 миллионов баррелей в сутки", — сообщают эксперты МЭА.

Месяцем ранее агентство прогнозировало, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки и достигнет 101,9 миллиона баррелей в сутки.

Отмечается, что основным драйвером роста станут отрасли авиации и восстановление Китая после ослабления ковидных ограничений. На них придется 1,2 миллиона баррелей в сутки роста мирового спроса в среднем по году, то есть 57%.

"Восстановление Китая и потребления авиакеросина приведут к общему приросту (спроса — ред.) в первом-четвертом кварталах на 3,2 миллиона баррелей в сутки — самому большому увеличению за год с 2010 года, при этом потребление нефти вырастет до 103,2 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2023 года", — заключаются в докладе.