МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в феврале увеличили ее на 160 тысяч баррелей в сутки, сократив отставание от своих квот до 1,7 миллиона баррелей в сутки с 1,9 миллиона, заявляет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе. ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России

"Добыча 19 участников (сделки ОПЕК+ — ред.), у которых есть квоты, выросла на 160 тысяч баррелей в сутки — до 38,38 миллиона баррелей в сутки в феврале, что сократило отставание реального объема поставок альянса от целевых уровней до 1,7 миллиона баррелей в сутки с 1,9 миллиона в январе", — оценивают эксперты МЭА.

В агентстве заявляют, что Россия добывала на 570 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного ей по соглашению уровня из-за санкций, а Нигерия, Ангола и Малайзия отстают от своих квот из-за операционных трудностей.

В то же время добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) в феврале повысилась на 180 тысяч баррелей в сутки — до 44,53 миллиона. Основной рост был отмечен в России, Саудовской Аравии и Нигерии, а снижение — в Казахстане, Анголе и Ираке из-за техремонтов и незапланированных простоев, заявляют в МЭА.

Добыча только в ОПЕК увеличилась на 70 тысяч баррелей в сутки — до 29,17 миллиона баррелей в сутки, а в "не ОПЕК" она выросла на 110 тысяч баррелей в сутки — до 15,36 миллиона. "Эффективные свободные добычные мощности альянса, исключая закрытые санкциями в Иране и России, по состоянию на февраль составляли 3,7 миллиона баррелей в сутки, львиная доля принадлежит Саудовской Аравии и ОАЭ", — заключают в агентстве.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действуют до конца 2023 года.