МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ждет добычу нефти в мире в 2023 году на уровне 101,6 миллиона баррелей в сутки, повысило прогноз по ее росту на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства. МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году

"В целом по году мы ожидаем, что мировая добыча нефти вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки, доминирующие темпы придутся на США и Бразилию. Это резко ниже, чем огромный рост в 2022 году на 4,6 миллиона баррелей в сутки, главным драйвером которого стал ОПЕК+", — сообщают эксперты МЭА.

"Такого уровня достаточно для удовлетворения спроса в первом полугодии 2023 года, но недостаточно для второго, в котором сезонный фактор и восстановление Китая должны повысить спрос до рекордных уровней", — добавляют они.

В докладе указывается, что в среднем по году мировое производство нефти составит 101,6 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем месяце МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки.