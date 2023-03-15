МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) удивлено устойчивой добычей жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России, улучшило прогноз по ней на 2023 год, ожидая снижения на 740 тысяч баррелей в сутки вместо прогнозировавшихся ранее 1,1 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Поставки российской нефти, после ввода войск на Украину, на удивление хорошо сохранились, поскольку были приняты меры, способствующие перенаправлению экспорта сырой нефти на новые рынки", — пишет МЭА в своем докладе.
"Устойчивые показатели отгрузок способствовали пересмотру нашего прогноза по добыче в России на 300 тысяч баррелей в сутки в этом году. Теперь мы ожидаем, что в среднем добыча нефти (и конденсата — ред.) составит 10,4 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, что на 740 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году", — заявляют эксперты агентства.
В прошлом месяце они ожидали, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2023 году сократится на 1,1 миллиона баррелей, до 10 миллионов баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20230315/840076906.html
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