МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) удивлено устойчивой добычей жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России, улучшило прогноз по ней на 2023 год, ожидая снижения на 740 тысяч баррелей в сутки вместо прогнозировавшихся ранее 1,1 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства. ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России

"Поставки российской нефти, после ввода войск на Украину, на удивление хорошо сохранились, поскольку были приняты меры, способствующие перенаправлению экспорта сырой нефти на новые рынки", — пишет МЭА в своем докладе.

"Устойчивые показатели отгрузок способствовали пересмотру нашего прогноза по добыче в России на 300 тысяч баррелей в сутки в этом году. Теперь мы ожидаем, что в среднем добыча нефти (и конденсата — ред.) составит 10,4 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, что на 740 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году", — заявляют эксперты агентства.

В прошлом месяце они ожидали, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2023 году сократится на 1,1 миллиона баррелей, до 10 миллионов баррелей в сутки.