МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 54,8 миллиона баррелей, до максимума с июля 2021 года в 2,851 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Трейдеры спрогнозировали рост нефтяных запасов в США

"В январе коммерческие нефтяные запасы ОЭСР выросли на 54,8 миллиона баррелей, что в четыре раза больше, чем в среднем за пять лет. Всего они составили 2,851 миллиарда баррелей, что стало самым высоким показателем с июля 2021 года, вместе с тем это на 25,5 миллиона баррелей ниже среднего уровня 2018–2022 годов (и на 110,1 миллиона баррелей ниже среднего показателя 2017–2021 годов)", — указывает МЭА в своем докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.