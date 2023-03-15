МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает добычу нефти в РФ в 2023 году несколько ниже, чем в 2022 году, что в том числе связано с ее добровольным сокращением, при этом добыча газа продолжит уменьшаться из-за отказа от него Европы и переориентации энергопотоков, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. МЭА удивлено устойчивой добычей нефти в России

"На 2023 год по нефти ожидаем, что уровень будет несколько ниже, в том числе в связи с добровольным снижением добычи. Уровень добычи газа продолжит снижение, как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков", — сказал Шульгинов, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.