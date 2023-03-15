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2023-03-15T12:30:36+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230315/840077391.html
Шульгинов рассказал о планах по расширению нефтепроводов "Транснефти"
Нефть
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РАСШИРЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ ТРАНСНЕФТИ В НАПРАВЛЕНИИ ПОРТОВ ПРИМОРСК И НОВОРОССИЙСК ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В 2025 ГОДУ — ГЛАВА МИНЭНЕРГО РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.03.2023
нефть, энергетика, новости
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. РАСШИРЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ ТРАНСНЕФТИ В НАПРАВЛЕНИИ ПОРТОВ ПРИМОРСК И НОВОРОССИЙСК ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В 2025 ГОДУ — ГЛАВА МИНЭНЕРГО РФ
Новость дополняется