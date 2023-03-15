МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мартовское снижение добычи нефти в России на 0,5 миллиона баррелей в сутки может отразиться на рыночной стоимости нефти во второй половине года, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Шульгинов назвал один из приоритетов для Минэнерго

Вице-премьер России Александр Новак в феврале анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся ситуации на рынке.

"С марта мы снижаем добычу нефти на 500 тысяч баррелей. Считаем, что во второй половине года это может отразиться в том числе на рыночной стоимости нефти", — сказал министр на правительственном часе в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.