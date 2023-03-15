МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение, теряют приблизительно 1,7%, стоимость Brent впервые с 12 декабря прошлого года опустилась ниже 76 долларов за баррель, а WTI — ниже 70 долларов впервые с 21 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Средняя цена нефти Urals выросла на 0,6 процента к 14 марта

По состоянию на 14.08 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,69%, до 76,12 доллара за баррель, минутами ранее она опускалась ниже 76 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 1,78%, до 70,06 доллара, минутами ранее цена опускалась ниже 70 долларов.