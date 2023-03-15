МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,55%, до 74,72 доллара за баррель, впервые с конца 2021 года опустившись ниже 75 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 3,86%, до 68,58 доллара.