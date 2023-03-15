МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 марта, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 480,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Цена нефти WTI упала ниже 70 долларов за баррель впервые с 2021 года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов на 1,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей с января. До того он снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года. В итоге сейчас резерв находится на минимуме с декабря 1983 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 37,9 миллиона баррелей с 39,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 2,1 миллиона баррелей (на 0,9%), до 236 миллионов. Аналитики ждали снижения показателя на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,5 миллиона баррелей (на 2,1%) и составили 119,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 1,2 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 10 марта, осталась на уровне предшествовавшей недели в 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. ОПЕК чуть понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

А в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в декабре составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, в январе — 12,24 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 марта понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,44 миллиона баррелей, на 2024 год — на 20 тысяч баррелей в сутки, до 12,63 миллиона баррелей в день.