МОСКВА, 15 мар — ПРЙАМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 5%, стоимость Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Дерипаска рассказал, как "агония США" заденет Россию

По состоянию на 18.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,71%, до 73,8 доллара за баррель, впервые с конца 2021 года опустившись ниже 74 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 5,02%, до 67,75 доллара.

Ранее днем управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 марта, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 480,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,2 миллиона баррелей.

Кроме того, в среду международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в котором сообщило, что страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в феврале увеличили ее на 160 тысяч баррелей в сутки, сократив отставание от своих квот до 1,7 миллиона баррелей в сутки с 1,9 миллиона.

При этом агентство также повысило прогноз по росту добычи "черного золота" в мире в 2023 году на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона. Теперь добыча ожидается на уровне 101,6 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки.