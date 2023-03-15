МОСКВА, 15 мар — ПРЙАМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 5%, стоимость Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Бизнесмен Олег Дерипаска

Дерипаска рассказал, как "агония США" заденет Россию

По состоянию на 18.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,71%, до 73,8 доллара за баррель, впервые с конца 2021 года опустившись ниже 74 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 5,02%, до 67,75 доллара.

Ранее днем управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 марта, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 480,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,2 миллиона баррелей.

Кроме того, в среду международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в котором сообщило, что страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в феврале увеличили ее на 160 тысяч баррелей в сутки, сократив отставание от своих квот до 1,7 миллиона баррелей в сутки с 1,9 миллиона.

При этом агентство также повысило прогноз по росту добычи "черного золота" в мире в 2023 году на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона. Теперь добыча ожидается на уровне 101,6 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки.