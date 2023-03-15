МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают уже почти на 6%, а стоимость Brent уже ниже 73 долларов за баррель, впервые с 21 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

По состоянию на 18.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,75%, до 73,02 доллара за баррель, минутами ранее впервые с конца 2021 года опускалась ниже 73 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 5,89%, до 67,12 доллара.