МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обваливаются уже на 7%, а стоимость Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель впервые с 21 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

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Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

По состоянию на 19.29 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 6,86%, до 72,17 доллара за баррель, минутами ранее впервые с конца 2021 года опускалась ниже 72 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 6,98%, до 66,35 доллара.