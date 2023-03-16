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https://1prime.ru/oil/20230316/840085008.html
WSJ: страны G7 намерены сохранить установленный потолок цен на нефть из РФ
Нефть
Новости
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Страны G7 намерены сохранить установленный потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом... ПРАЙМ, 16.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Страны G7 намерены сохранить установленный потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.
"Группа семи" хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель", — сообщает издание.