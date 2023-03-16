МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Страны G7 намерены сохранить установленный потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом. Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на российскую нефть

"Группа семи" хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель", — сообщает издание.