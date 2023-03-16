МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Сообщения прессы о решении Индии присоединиться к ограничениям стоимости российской нефти являются вбросами, заявил посол России в стране Денис Алипов. WSJ: страны G7 намерены сохранить установленный потолок цен на нефть из РФ

Ранее агентство Bloomberg сообщило, сославшись на источники, что индийские власти намерены поддержать потолок цен на "черное золото" из России, чтобы не нарушать санкции Запада. Правительство страны, добавляло издание, обратилось к банкам и трейдерам с просьбой придерживаться санкционных требований.

Алипов отметил в эфире "Соловьев Live", что подобные вбросы появляются регулярно.

"Могу сказать, что Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть. И неоднократно высказала свои сомнения об эффективности вообще такого механизма", — подчеркнул он.

Посол добавил, что цена российского энергоресурса для Индии является коммерческой тайной. По его словам, Нью-Дели, закупая нефть, опирается на собственные потребности.