МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Капитальные вложения российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в добычу нефти по итогам 2022 года выросли в 1,2 раза, или примерно на 20%, до 1,818 триллиона рублей, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова к выступлению в Госдуме, с которой ознакомились РИА Новости. Посол назвал данные о согласии Индии на потолок цен на нефть вбросами

Согласно приведенным данным, в 2021 году капвложения составляли 1,494 триллиона рублей. Соответственно, по итогам прошлого года их рост составил 21,7%, или в 1,2 раза. В 2020 году ВИНК вложили в добычу нефти в России 1,301 триллиона рублей.

Ввод новых скважин в 2022 году по РФ вырос почти на 7%, до 7,9 тысячи единиц. В 2021 году этот показатель составлял 7,4 тысячи.