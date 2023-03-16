АСТАНА, 16 мар — ПРАЙМ. Казахстан планирует транспортировать 250 тысяч тонн нефти из России в Узбекистан в 2023 году, сообщила казахстанская национальная компания "Казтрансойл". Посол назвал данные о согласии Индии на потолок цен на нефть вбросами

"В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Республику Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" составит 250 тысяч тонн", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также сообщается, что в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным казахстанским министерством энергетики, АО "Казтрансойл" в марте планирует транспортировать 25 тысяч тонн российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту "Омск — Павлодар — Шымкент — нефтеналивная эстакада Шагыр" (налив в железнодорожные цистерны).

АО "Казтрансойл" — казахстанский национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу нефтегазовой компании "Казмунайгаз", владеет диверсифицированной сетью магистралей протяженностью 5,4 тысячи километров.