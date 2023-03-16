МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг держатся в плюсе, продолжая прибавлять примерно 1%, как и утром, после достижения минимумов с 2021 года днем ранее, при этом рыночная среда по-прежнему подвержена высоким рискам, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Глава Минэнерго отметил рост капитальных вложений в добычу нефти

По состоянию на 13.16 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,02%, до 74,45 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 68,11 доллара.

Накануне стоимость Brent упала на 4,9%, WTI — на 5,2%, при этом цена Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель, а WTI — ниже 70 долларов впервые с 2021 года.

Вчерашнему падению цен на нефть способствовали опасения рецессии и обвал акций банковского сектора в Европе и США на кризисе доверия на финансовых рынках, вызванном банкротством ряда банков, включая крупный Silicon Valley Bank (SVB) в США.

"Похоже, что сейчас мы идем по тонкому льду, а хрупкая среда риска все еще пытается стабилизироваться после последствий SVB", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte в Сингапуре Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).