НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар — ПРАЙМ. Подход Дели к закупке российской нефти основан на требованиях энергетической безопасности, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Посол назвал данные о согласии Индии на потолок цен на нефть вбросами

"Я не хочу комментировать спекулятивные сообщения СМИ. Мы неоднократно давали понять, что наш подход будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности. Вы слышали это много раз, и я думаю, что это по-прежнему актуально", — сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос о статьях СМИ с сообщениями о том, что Индия поддержит ограничение цен на нефть из России.

Ранее в четверг посол России в Индии Денис Алипов назвал вбросами сообщения СМИ о том, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее писало, что Индия решила не нарушать западные антироссийские санкции и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться санкционных требований.