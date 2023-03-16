ТУНИС, 16 мар — ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ способствует обеспечению стабильности и баланса на международном нефтяном рынке, действует в интересах мировой экономики, заявил в четверг информационному агентству KUNA министр нефти Кувейта Бадр аль-Мулла. В МИД Индии прокомментировали подход к закупке российской нефти

По словам беседовавших с главой миннефти эмирата журналистов, аль-Мулла в ходе интервью "высоко оценил мудрость и дальновидность, проявленные странами группы ОПЕК+ при принятии единогласного решения о сокращении общего количества добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года".

"Это способствует обеспечению стабильности и баланса на международном рынке нефти в интересах мировой экономики", — сказал Бадр аль-Мулла.

Министр отметил, что принятие "законодательства, которое может подорвать усилия, предпринятые странами группы ОПЕК +, создаст атмосферу больших колебаний на нефтяном рынке и приведет к его нестабильности".

"Это также приведет к увеличению волатильности и дальнейшему отсутствию инвестиций в нефтяную отрасль, что может повлиять на надежность предложения на рынке… Нет никаких сомнений в том, что эти ситуации представляют собой риски, которых следует избегать в интересах стран-производителей и стран-потребителей", — сказал кувейтский министр. МЭА оценило повышение добычи нефти странами ОПЕК+

Юридический комитет сената конгресса США в мае одобрил законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволяет американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.

Законопроект в случае принятия позволит властям США подавать в суд на нефтедобывающие страны ОПЕК на основании предполагаемых нарушений монопольного законодательства. Проект также признает незаконными любые совместные действия других стран, которые нацелены на ограничение нефтедобычи и установление цен на ресурс.