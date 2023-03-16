МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на энергетических рынках и их дестабилизации, Москва в любом случае не будет соглашаться с произволом стран Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очевидно, призывы таких, скажем прямо, некрупных игроков на энергетическом рынке, как Польша, Латвия и Литва осуществляются лишь из желания угодить своим хозяевам из-за океана, которые стремятся всеми силами наказать Россию. По сути данная инициатива полностью оторвана от экономических реалий, является исключительно воплощением русофобских настроений", — заявила Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу трех стран.
По ее словам, "перспективы так называемой корректировки потолков вниз приведут к дальнейшей эскалации напряженности на энергетических рынках, их дестабилизации, разрушения остатков правил международной торговли".
"РФ соглашаться с произволом стран Запада не намерена", — добавила Захарова.
https://1prime.ru/oil/20230316/840097188.html
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