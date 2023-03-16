МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на энергетических рынках и их дестабилизации, Москва в любом случае не будет соглашаться с произволом стран Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова разочарована решением устранить механизм INSTEX

"Очевидно, призывы таких, скажем прямо, некрупных игроков на энергетическом рынке, как Польша, Латвия и Литва осуществляются лишь из желания угодить своим хозяевам из-за океана, которые стремятся всеми силами наказать Россию. По сути данная инициатива полностью оторвана от экономических реалий, является исключительно воплощением русофобских настроений", — заявила Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу трех стран.

По ее словам, "перспективы так называемой корректировки потолков вниз приведут к дальнейшей эскалации напряженности на энергетических рынках, их дестабилизации, разрушения остатков правил международной торговли".

"РФ соглашаться с произволом стран Запада не намерена", — добавила Захарова.