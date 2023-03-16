МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ считает, что падение цен на нефть на этой неделе более чем до годового минимума вызвано опасениями за финансовый сектор, а не дисбалансом спроса и предложения, и ожидает стабилизации рынка, передает агентство Reuters со ссылкой на делегатов ОПЕК+. Раскрыто положение дел в экономике Польши после новостей о ее скором крахе

В среду Brent подешевела на 4,9%, WTI — на 5,2%. При этом цена Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель, а WTI — ниже 70 долларов впервые с 2021 года. Инвесторы опасаются рецессии и обвала акций банковского сектора в Европе и США после банкротства ряда американских банков, включая крупный Silicon Valley Bank (SVB), и проблем у швейцарского Credit Suisse.

"Это чисто финансовый вопрос, который не имеет ничего общего со спросом и предложением нефти", — сказал один из делегатов. По его словам, ОПЕК+ наблюдает за ситуацией, ожидая, что она скоро нормализуется.

По словам делегатов, последний ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, опубликованный во вторник и содержащий повышенный прогноз спроса в Китае, указывает на устойчивый баланс между спросом и предложением. "Мы сосредоточены на фундаментальных показателях рынка", — сказал агентству другой источник.

Как пишет агентство, эти комментарии приглушат спекуляции о том, что ОПЕК+ обеспокоена снижением цен и может рассмотреть дальнейшие шаги по поддержке рынка. Следующее заседание группы по нефтяной сделке состоится только в июне, хотя консультативная группа ключевых министров соберется 3 апреля.

В ноябре прошлого года в условиях снижения цен ОПЕК+ сократила целевой уровень добычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Это самое большое сокращение с первых дней пандемии COVID-19 в 2020 году. Такое же сокращение действует и на весь 2023 год.

Министры Алжира и Кувейта на этой неделе высоко оценили это решение, а министр энергетики Саудовской Аравии сообщил Energy Intelligence, что ОПЕК+ будет придерживаться сниженного целевого показателя до конца года.