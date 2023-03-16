Reuters: ОПЕК+ считает падение цен на нефть реакцией на проблемы финансового сектора
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ считает, что падение цен на нефть на этой неделе более чем до годового минимума вызвано опасениями за финансовый сектор, а не дисбалансом спроса и предложения, и ожидает стабилизации рынка, передает агентство Reuters со ссылкой на делегатов ОПЕК+.
В среду Brent подешевела на 4,9%, WTI — на 5,2%. При этом цена Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель, а WTI — ниже 70 долларов впервые с 2021 года. Инвесторы опасаются рецессии и обвала акций банковского сектора в Европе и США после банкротства ряда американских банков, включая крупный Silicon Valley Bank (SVB), и проблем у швейцарского Credit Suisse.
"Это чисто финансовый вопрос, который не имеет ничего общего со спросом и предложением нефти", — сказал один из делегатов. По его словам, ОПЕК+ наблюдает за ситуацией, ожидая, что она скоро нормализуется.
По словам делегатов, последний ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, опубликованный во вторник и содержащий повышенный прогноз спроса в Китае, указывает на устойчивый баланс между спросом и предложением. "Мы сосредоточены на фундаментальных показателях рынка", — сказал агентству другой источник.
Как пишет агентство, эти комментарии приглушат спекуляции о том, что ОПЕК+ обеспокоена снижением цен и может рассмотреть дальнейшие шаги по поддержке рынка. Следующее заседание группы по нефтяной сделке состоится только в июне, хотя консультативная группа ключевых министров соберется 3 апреля.
В ноябре прошлого года в условиях снижения цен ОПЕК+ сократила целевой уровень добычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Это самое большое сокращение с первых дней пандемии COVID-19 в 2020 году. Такое же сокращение действует и на весь 2023 год.
Министры Алжира и Кувейта на этой неделе высоко оценили это решение, а министр энергетики Саудовской Аравии сообщил Energy Intelligence, что ОПЕК+ будет придерживаться сниженного целевого показателя до конца года.
https://1prime.ru/oil/20230316/840097356.html