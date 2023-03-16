МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут почти на 2% после падения в течение последних трех дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,89% — до 75,08 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 68,86 доллара.

За предыдущие три дня стоимость нефти марки Brent упала на 11,39%, марки WTI — на 12,31%. При этом в среду цены обеих марок опустились до рекордно минимальных значений с 21 декабря 2021 года — Brent — ниже 72 долларов за баррель, WTI — ниже 70 долларов.

Падению цен на нефть способствовали усилившиеся опасения инвесторов на фоне нестабильности в банковском секторе. Так, на прошлой неделе в стране закрылись несколько банков, в том числе Silicon Valley Bank (SVB), а на этой неделе появились опасения по поводу одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Акции банка подешевели на 24% после сообщения о том, что его главный акционер — саудовский Saudi National Bank — исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи банку.

Также рынки продолжают ожидать заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 21-22 марта. По данным CME Group, 82,7% аналитиков закладывают повышение ставки в марте февральскими темпами — на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Кроме того, трейдеры продолжают следить за восстановлением экономики Китая — одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире.

"Цены, вероятно, останутся неустойчивыми, учитывая масштабы неопределенности в отношении действий ФРС, банковских потрясений в США и восстановления Китая", — цитирует агентство Блумберг аналитиков Citigroup Франческо Марточчиа (Francesco Martoccia) и Эдварда Морса (Edward Morse).