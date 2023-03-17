МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Китай в 2022 году на 8% нарастил объем закупки нефти у России, поставки СПГ достигли рекорда, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. СМИ: США начали "битву за супертанкеры" для нефти из-за России

"В 2022 г Китай закупил в России 86,25 млн тонн нефти, что на 8% больше, чем годом ранее. Объём поставок российского СПГ составил более 6,5 млн тонн, годовой объём поставок по восточной ветке китайско-российского газопровода достиг рекордной отметки в 11,5 млрд кубометров", — сказал посол.

"С момента запуска стабильно работает проект "Ямал-СПГ", ускоренными темпами идёт реализация проекта "Арктик СПГ-2". Недавно было ратифицировано межправительственное соглашение о поставках газа из России в Китай по дальневосточному газопроводу, стороны намерены без промедления приступить к реализации этого проекта", — добавил он.

По словам посла, китайский рынок энергоресурсов обладает огромным потенциалом. По мере того, как в китайской экономике в этом году наблюдается дальнейшее оживление, рост инвестиций и потребления приводят к увеличению спроса на энергоносители.

В феврале Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту. Соглашение предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае. Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", на территории Китая – Китайская национальная нефтегазовая компания.

"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объём поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.