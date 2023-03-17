МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть перешли к снижению более чем на 2% в пятницу вечером после роста в течение дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 2,12%, до 73,12 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,09%, до 66,92 доллара.

С начала понедельника стоимость нефти марки Brent упала примерно на 12,5, марки WTI — на 13,36 доллара. Так, это может стать самым большим недельным снижением за последний год. Ранее утром и днем в пятницу стоимость "черного золота" росла в пределах 1,5% на фоне итогов встречи вице-премьер РФ Александара Новака и министра энергетики Саудовской Аравии бен Сальмана, в ходе которой они обсудили пути укрепления отношений между двумя странами, ситуацию на рынке нефти и соглашение ОПЕК+, подтвердив приверженность ее условиям.

Рынки продолжают наблюдать за непростой ситуацией в банковском секторе. Так, на прошлой неделе в США закрылись несколько банков, в том числе Silicon Valley Bank (SVB). Позже в среду появились опасения по поводу одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse, акции которого обновили очередной исторический минимум и в отдельный момент дешевели почти на 30%. Также инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированное на 21-22 марта. По данным CME Group, 73,1% аналитиков закладывают повышение ставки в марте февральскими темпами — на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

"Если экономика устоит, то в четвертом квартале мы должны увидеть, как спрос вновь превысит предложение", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler). Также эксперт добавил, что достижение 100 долларов за баррель, тем не менее, "выглядит все более труднодостижимым".

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 марта их число сократилось на один — до 589 агрегатов.