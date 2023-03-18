МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Корректировка потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет 60 долларов за баррель, не имеет смысла, так как призывы ряда стран ЕС его снизить — пиар-ход, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Зачем Запад придумал для России нерабочий "нефтяной потолок"

Ранее в марте помощница главы Минфина США Элизабет Розенберг заявила РИА Новости, что страны G7 в марте намерены пересмотреть уровень потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка.

Канищев считает, что разногласия по поводу потолка цен на российскую нефть демонстрируют раскол в Евросоюзе и его некомпетентность в экономических вопросах. СМИ: США начали "битву за супертанкеры" для нефти из-за России

"Напоминает квартет из басни Крылова, но если в басне звери хотя бы хотели вместе сыграть, то в Европе просто сидят рядом, ругаются и имитируют игру. По существу же происходит следующее: согласно правилам установления потолка, уровень цен должен быть установлен не выше 95% от рыночных. А потолок сейчас уже фактически выше стоимости продажи нефти. Поэтому экономического смысла что-то корректировать, проводить совещания, оформлять документы просто нет — это потеря времени и ресурсов", — сказал Канищев.

"Однако ряд стран в своей борьбе давно отвязались от экономической обоснованности и реалий, поэтому их призывы снизить потолок — пиар-ход, чтобы про них не забывали", — добавил он.