Ирак и ОПЕК выступили за гарантии отсутствия колебаний цен на нефть
ОПЕК и власти Ирака заявили о необходимости гарантий отсутствия колебаний цен на нефть
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ДОХА, 19 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и генсекретарь ОПЕК Хейсам аль-Гайс заявили о необходимости координации между странами-экспортерами нефти, чтобы гарантировать отсутствие колебаний цен на нефть на рынке, говорится в заявлении иракского правительства на его сайте по итогам визита генсека ОПЕК в Багдад.
"Странам-экспортерам нефти необходимо координировать свои действия, чтобы избежать колебания цен на нефть и их влияния как на страны-экспортеры, так и на страны-потребители", — отмечается в сообщении.
Ирак является одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Кроме того, министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани заявил в воскресенье, что страна намерена сохранить темпы сокращения добычи нефти в 220 тысяч баррелей в день в соответствии с ее квотой в рамках последнего соглашения альянса ОПЕК+. "Мы обязали некоторые нефтяные компании, работающие на юге, сократить добычу, чтобы соответствовать согласованным ставкам ОПЕК+", — сказал он.
https://1prime.ru/oil/20230319/840119231.html
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