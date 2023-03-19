ДОХА, 19 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и генсекретарь ОПЕК Хейсам аль-Гайс заявили о необходимости координации между странами-экспортерами нефти, чтобы гарантировать отсутствие колебаний цен на нефть на рынке, говорится в заявлении иракского правительства на его сайте по итогам визита генсека ОПЕК в Багдад. СМИ: в ОПЕК+ назвали причину падения цен на нефть

"Странам-экспортерам нефти необходимо координировать свои действия, чтобы избежать колебания цен на нефть и их влияния как на страны-экспортеры, так и на страны-потребители", — отмечается в сообщении.

Ирак является одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Кроме того, министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани заявил в воскресенье, что страна намерена сохранить темпы сокращения добычи нефти в 220 тысяч баррелей в день в соответствии с ее квотой в рамках последнего соглашения альянса ОПЕК+. "Мы обязали некоторые нефтяные компании, работающие на юге, сократить добычу, чтобы соответствовать согласованным ставкам ОПЕК+", — сказал он.