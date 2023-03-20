МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне продолжающихся опасений рынков за перспективы спроса из-за рисков рецессии, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предположил, на сколько G7 могут снизить потолок цен на нефть

По состоянию на 8.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,95%, до 72,28 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 66,4 доллара.

Трейдеры проявляют осторожность на фоне сохранения неопределенности. На прошлой неделе на рынках наблюдалась волатильность, связанная с банковским сектором. Инвесторы опасались, что монетарное ужесточение повлияло на банки, что побудило власти вмешаться и оказать поддержку. Такие тенденции стали негативными для экономических перспектив и прогнозов спроса на нефть.

При этом днем ранее стало известно, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов). А власти страны выделят UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.

Рынки обращают внимание и на забастовки во Франции из-за пенсионной реформы. Как сообщает S&P Global Commodity Insights, два крупных нефтеперерабатывающих завода в стране в связи с этим прекратили работу.