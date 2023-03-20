Цена нефти Brent снизилась до 72,28 доллара за баррель на опасениях за перспективы спроса
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне продолжающихся опасений рынков за перспективы спроса из-за рисков рецессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,95%, до 72,28 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 66,4 доллара.
Трейдеры проявляют осторожность на фоне сохранения неопределенности. На прошлой неделе на рынках наблюдалась волатильность, связанная с банковским сектором. Инвесторы опасались, что монетарное ужесточение повлияло на банки, что побудило власти вмешаться и оказать поддержку. Такие тенденции стали негативными для экономических перспектив и прогнозов спроса на нефть.
При этом днем ранее стало известно, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов). А власти страны выделят UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.
Рынки обращают внимание и на забастовки во Франции из-за пенсионной реформы. Как сообщает S&P Global Commodity Insights, два крупных нефтеперерабатывающих завода в стране в связи с этим прекратили работу.
https://1prime.ru/oil/20230320/840120859.html