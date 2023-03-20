МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются почти на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 71 долларов за баррель — впервые с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предположил, на сколько G7 могут снизить потолок цен на нефть

По состоянию на 10.04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18%, до 70,65 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — на 3,14%, до 64,83 доллара.