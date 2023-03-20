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2023
https://1prime.ru/oil/20230320/840122030.html
Цена нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель
Нефть
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Мировые цены на нефть снижаются почти на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 71 долларов за баррель — впервые с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 20.03.2023
нефть, энергетика, новости, мир, brent, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются почти на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 71 долларов за баррель — впервые с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18%, до 70,65 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — на 3,14%, до 64,83 доллара.