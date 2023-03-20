МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти группой "Татнефть" в прошлом году увеличилась на 4,6% по сравнению с 2021 годом — до 29,114 миллиона тонн, сообщает компания. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в начале 2023 года

Среднесуточная добыча составила 568 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 543 тысячами в 2021 году.