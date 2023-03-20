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"Татнефть" увеличила добычу нефти на 4,6 процента в 2022 году
Нефть
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Добыча нефти группой "Татнефть" в прошлом году увеличилась на 4,6% по сравнению с 2021 годом — до 29,114 миллиона тонн, сообщает компания. Среднесуточная добыча составила 568... ПРАЙМ, 20.03.2023
нефть, энергетика, новости, татнефть, нефть, добыча
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти группой "Татнефть" в прошлом году увеличилась на 4,6% по сравнению с 2021 годом — до 29,114 миллиона тонн, сообщает компания.
Среднесуточная добыча составила 568 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 543 тысячами в 2021 году.