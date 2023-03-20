МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в первые два месяца 2023 года, обогнав Саудовскую Аравию. На это указывают опубликованные в понедельник данные Главного таможенного управления КНР. Импортеры скупали российскую нефть, продаваемую с большим дисконтом. Цена нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель

В январе-феврале Китай импортировал 15,68 млн тонн российской нефти, что эквивалентно 1,94 млн баррелей в день. Это на 23,8% выше аналогичного периода 2022 года, когда импорт составил 1,57 млн баррелей в день.

В прошлом году Россия была вторым крупнейшим поставщиком нефти в Китай: по итогам 2022 года Китай импортировал 86,2 млн тонн российской нефти.

Импорт нефти из Саудовской Аравии за первые два месяца 2023 года составил 13,92 млн тонн, или 1,72 млн баррелей в день, против 1,81 млн баррелей в день годом ранее.

Саудовская Аравия в 2022 году была основным поставщиком нефти в Китай. Продажи составили 87,49 млн тонн нефти, что эквивалентно 1,75 млн баррелей в день.

Санкции Запада и потолок цен ограничили круг покупателей российской нефти, из-за чего она стала продаваться со значительным дисконтом по сравнению с котировками международных маркерных сортов. От этого выиграли независимые китайские НПЗ, многие из которых расположены в провинции Шаньдун. Эксперт предположил, на сколько G7 могут снизить потолок цен на нефть

Партии нефти ESPO, которые в феврале прибыли в порты Шаньдуна, в январе продавались с дисконтом в 8 долларов по сравнению с котировками нефти Brent. Тем не менее выгода несколько уменьшилась, поскольку частные индийские НПЗ также проявляют интерес к партиям нефти ESPO.

Спрос на топливо в Китае восстанавливается после снятия антиковидных мер, и на этом фоне государственные компании Sinopec и PetroChina в феврале возобновили закупки нефти Urals. В конце 2022 года, незадолго до вступления эмбарго ЕС, компании взяли паузу. Китайские НПЗ покупают российскую нефть через посредников, чтобы не нарушить санкции Запада.

Согласно данным Главного таможенного управления, импорт нефти из Малайзии в январе-феврале составил 0,65 млн баррелей в день, что на 144,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Малайзия служит перевалочным пунктов для нефти из Ирана и Венесуэлы, находящейся под санкциями.