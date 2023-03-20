АСТАНА, 20 мар — ПРАЙМ. "Казтрансойл" отгрузила в порту Актау (на Каспийском море) тестовую партию объемом 6,9 тысячи тонн нефти для дальнейшей поставки в направлении порта Баку, сообщила пресс-служба национальной компании Казахстана. Транспортировка газа по газопроводам Азербайджана выросла в 2023 году

"В порту Актау успешно завершилась первая тестовая отгрузка нефти в объеме 6 900 тонн с месторождения Кашаган на экспорт для дальнейшей поставки в направлении порта Баку. Грузоотправителем нефти является компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.", — говорится в сообщении компании.

По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироси Икеды, "тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута".

Представитель INPEX также сообщил, что компания продолжит сотрудничать в развитии резервных экспортных маршрутов совместно с правительством Казахстана и национальной нефтегазовой компанией "Казмунайгаз".

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте его разработки принимают участие компании "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.