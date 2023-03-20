МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в мире будут оставаться волатильными в ближайшее время, но есть вероятность, что до конца года они вернутся в коридор 80-85 долларов за баррель, поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в начале 2023 года

Стоимость нефти устойчиво снижается с начала марта. А ранее в понедельник мировые цены на нефть упали до минимальных значений с декабря 2021 года, теряя более 3% по сравнению с уровнями закрытия предыдущего торгового дня. Так, майские фьючерсы марки Brent были дешевле 71 доллара за баррель, а цены на американскую WTI — ниже 65 долларов.

По словам эксперта, текущее снижение цен на нефть обусловлено растущими рисками рецессии глобальной экономики на фоне проблем в банковском секторе США и ЕС. "Цена на нефть будет оставаться волатильной ближайшее время. Мы думаем, что до конца года есть вероятность возврата к уровням 80-85 долларов за баррель", — отметил Скрябин.

"Что касается прогнозов по стоимости — мы думаем, что тогда как в цене на нефть уже заложены определенные риски рецессии, есть факторы, которые могут способствовать возвращению стоимости нефти обратно — выше 80 долларов за баррель", — подчеркнул эксперт. Цены на нефть падают на риске снижения экономической активности

Во-первых, сказал он, ОПЕК+, видя растущие риски дисбаланса спроса и предложения и соответствующего падения цены, может принять решение о дальнейшем сокращении квот добычи. Во-вторых, решение России о снижении нефтепроизводства на 500 тысяч баррелей в сутки также может помочь сбалансировать физический рынок. Наконец, в-третьих, падение цены на марку WTI ниже 70 долларов — это тот уровень, на котором могут начаться закупки нефти для пополнения стратегического резерва США.

О том, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, вице-премьер России Александр Новак сообщил в феврале. Он добавил, что это будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся ситуации на рынке.