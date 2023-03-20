МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2022 году составила 813 миллиардов рублей против 883 миллиардов рублей годом ранее из-за влияния курса рубля и внешних факторов, включая активы в Германии, при этом EBITDA выросла на 9,5% и достигла 2,551 триллиона рублей, сообщила компания. "Роснефть" планирует максимально загружать НПЗ Nayara в Индии

"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 2022 год составила 813 миллиардов рублей. Динамика показателя была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год", — говорится в сообщении.

Компания поясняет, что "динамика чистой прибыли обусловлена, в первую очередь, внешними факторами, включая неденежные эффекты от передачи активов компании в Германии во внешнее управление и изменения курса рубля".

EBITDA "Роснефти" при этом выросла на 9,5% — до 2,551 триллиона рублей. Скорректированный операционный поток достиг 2,121 триллиона рублей, увеличившись на 1,3%.

Чистая прибыль "Роснефти" служит фундаментом для продолжения стабильных дивидендных выплат акционерам за весь отчетный период, заявил глава компании Игорь Сечин.

"Положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период", — сказал Сечин, слова которого приведены в релизе компании.

Он напомнил, что в феврале 2023 года "Роснефть" завершила выплату промежуточных дивидендов на общую сумму свыше 216 миллиардов рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2022 года.

Кроме того, "Роснефть" за 2022 год сократила уровень финансового долга и задолженности по предоплатам по МСФО на 0,7 триллиона рублей, отношение чистого финансового долга к EBITDA за год не изменилось и составило 1,3х, сообщила компания.

"Реализация мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости, позволила сократить уровень финансового долга и задолженности по предоплатам компании на 0,7 триллиона рублей по сравнению с началом 2022 года. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 1,3х, что соответствует значению на начало прошлого года", — говорится в сообщении.

Наконец, капитальные затраты "Роснефти" по МСФО в 2022 году выросли в годовом выражении на 7,9%, до 1,132 триллиона рублей, сообщается в отчете компании.

"Объем капитальных затрат компании в 2022 году достиг 1,1 триллиона рублей, увеличившись на 7,9% относительно 2021 года", — указано в отчете.

Как отмечает компания, рост цен на электроэнергию, а также увеличение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов по железной дороге и трубопроводам негативно отразились на динамике операционных и транспортных расходов.

"Мы продолжили активную инвестиционную программу – объем капитальных вложений в 2022 году превысил 1,1 триллиона рублей. При этом стоит отметить, что за последние три года налоговые условия деятельности нефтяных компаний ужесточались 14 раз, что безусловно создает риски для реализации нашей производственной программы", — прокомментировал результаты Сечин.

Основной акционер "Роснефти" — государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.