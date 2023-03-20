МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" в 2022 году увеличила добычу углеводородов на 2,3%, до 5,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, говорится в релизе компании. Аналитик рассказал, каких цен на нефть ждать к концу года

"Добыча углеводородов за 2022 году достигла 5,1 миллиона б.н.э. в сутки, превысив результат 2021 года на 2,3%", — сообщает "Роснефть".

Отмечается, что благодаря возобновлению добычи на проекте "Сахалин-1" в четвертом квартале среднесуточная добыча углеводородов выросла до 5,5 миллиона б.н.э.

Компания в 2021 году добывала 4,985 тысячи б.н.э. углеводородов в сутки.

Объем переработки нефти "Роснефтью" в 2022 году составил 94,4 миллиона тонн, сообщила компания.

"За отчетный год компания переработала 94,4 миллиона тонн нефти", — говорится в ее релизе по итогам 2022 года.

Глубина переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих активах по итогам 2022 года увеличилась до 76,2%, выход светлых нефтепродуктов — до 57,1%, отмечается в сообщении.

Компания также сообщила, что в отчетном году "Роснефть" продолжила полностью обеспечивать растущие потребности внутреннего рынка в моторных топливах. "Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке за 2022 год достиг рекордных 42,1 миллиона тонн, увеличившись на 6% год к году", — говорится в релизе.

"Компания проводит систематическую работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению и снабжает свои российские заводы собственными катализаторами, необходимыми для производства моторных топлив, отвечающих современным стандартам. Высокое качество собственных катализаторов позволило в отчетном году начать их поставки за рубеж", — сообщила "Роснефть". Французские НПЗ TotalEnergies снова прекратили отгрузку топлива

"По результатам проведения аудита запасов по международной классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) запасы углеводородов компании по категории 1Р на 31 декабря 2022 года составили 42,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, 2Р — 84,2 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, 3Р — 132,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Восполнение добычи приростом 2Р запасов превышает 100%", — добавила "Роснефть".

Запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец 2022 года составили 159,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента по категории АВ1С1+В2С2, также сообщила компания.

Запасы по классификации PRMS делятся на категории: доказанные (Р1), вероятные (Р2), возможные (Р3). У доказанных запасов шанс быть добытыми равняется 90%, у вероятных — 50%, у возможных — 10%.