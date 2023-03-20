МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Страны G7, скорее всего, не будут пересматривать потолок цен на российскую нефть на этой неделе, который сейчас установлен на уровне 60 долларов за баррель, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Эксперт предположил, на сколько G7 могут снизить потолок цен на нефть

"В выходные исполнительные органы Европейского союза проинформировали государства-члены о том, что среди стран G7… мало заинтересованности в изменении потолка цен на данном этапе. Переговоры между Еврокомиссией и G7, вероятно, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который пройдет в Брюсселе на этой неделе", — пишет агентство.

В частности, как сообщили собеседники Блумберга, ряд стран, среди которых есть США, утверждают, что текущие ограничения работают, поскольку "доходы России снижаются, а затраты растут, в то время как нефть продолжает поступать на мировой рынок".

Ранее помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, страны G7, включая США, пока выступают за предельный порог на текущем уровне.

Как заявлял РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев, экономического смысла корректировать потолок цен на российскую нефть нет, поэтому призывы ряда стран Евросоюза его снизить — пиар-ход.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.