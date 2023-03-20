МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на фоне риска замедления экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Аналитик рассказал, каких цен на нефть ждать к концу года

По состоянию на 20.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,47%, до 72,61 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 66,53 доллара.

Рынки продолжают оценивать риски возникновения экономической рецессии на фоне банковского кризиса в США и Европе. Кроме того, трейдеры продолжают наблюдать за действиями ФРС США, которые также могут стать причиной замедления экономики. Так, спад экономической активности может привести к снижению спроса и цен на топливо.

"Более масштабная экономическая слабость остается в центре внимания для нефти, поскольку опасения относительно неустойчивости финансового сектора начинают снижать ожидания экономического роста", — цитирует агентство MarketWatch аналитика Schneider Electric Робби Фрейзера (Robbie Fraser).