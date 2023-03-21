МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Волжский районный суд Самарской области во вторник в третий раз попробует провести предварительное слушание по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщается на сайте суда. Цены на нефть падают на рисках снижения экономической активности

Заседание назначено на 10.30 (9.30 мск).

Предварительное слушание изначально было назначено на 28 февраля, но дважды откладывалось – сначала на 14 марта, затем на 21 марта. Причины переноса в суде не называют.

Аферу вскрыли после международного скандала в апреле 2019 года, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, с 1 июля они были полностью восстановлены.

По мнению следствия, фигуранты дела украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, весной 2019 года влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.

Согласно материалам дела, размещенным на сайте суда, на скамье подсудимых окажутся четыре человека: экс-гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, замгендиректора компании Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, а также сотрудник линейной производственно-диспетчерской станции (ЛДПС) "Лопатино" (входит в структуру "Транснефть-Дружбы") Роман Гладков.