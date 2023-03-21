МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что на ее дочерний нефтеперерабатывающий завод в Словакии прибывает пробная партия сырой нефти с азербайджанского месторождения Азери-Чираг-Гюнешли, при этом импорт российской нефти по нефтепроводу "Дружба" будет продолжаться. В Венгрии признали, что ЕС все еще не в силах отказаться от газа из России

"Партия сырой нефти типа Azeri Light прибывает на нефтеперерабатывающий завод MOL Group в Братиславе с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане… Нефть из нового источника укрепляет гибкость и устойчивость группы MOL, что особенно важно после вступления в силу санкций ЕС в отношении экспорта нефтепродуктов российского происхождения", — приводит сообщение компании агентство MTI.

В заявлении компании отмечается, что первая партия, поступившая через Турцию и Хорватию, составит 90 тысяч тонн нефти, а самой MOL принадлежит третья по величине доля — 9,57% — в разработке месторождения Азери-Чираг-Гюнешли. Переработку планируется начать в апреле.

"Поставка Azeri Light на нефтеперерабатывающие заводы MOL позволяет группе реализовать полную интеграцию своей цепочки создания продукта от добычи до продаж", — отметили в компании.

При этом в MOL добавили, что компания "продолжает импортировать российские нефтепродукты по трубопроводу "Дружба", поскольку убеждена, что безопасность поставок топлива в Центральную и Восточную Европу можно лучше всего гарантировать, если, наряду с разработкой и обеспечением безопасности альтернативных маршрутов поставок, нетронутыми останутся также традиционные каналы поставок".

Ранее MOL сообщила, что успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии. В минэнерго Венгрии ранее заявляли, что после 5 февраля, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее отмечал, что энергоносители из Азербайджана являются одной из самых реальных альтернатив российским нефти и газу. При этом он подчеркивал, что соглашения с другими странами о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.