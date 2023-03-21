МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял отставку министра нефти Тарека Эль-Аиссами, которая произошла на фоне крупного антикоррупционного расследования, объяснив это необходимостью помочь следствию. Москва и Каракас ведут работу по подключению Венесуэлы к системе "Мир"

"Я принял решение принять его отставку с поста министра энергетики и нефти, чтобы облегчить все расследования, которые необходимо провести для установления правды, наказания виновных и справедливости", — заявил Мадуро в ходе встречи с руководителями Единой социалистической партии Венесуэлы.

Министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами ранее заявил об уходе с поста министра на фоне вероятной коррупции в государственной нефтегазовой PDVSA.

По словам Мадуро, он лично участвовал в расследованиях, которые с осени вели правоохранители, для "демонтажа преступных сетей" в экономическом, политическом и судебном аппарате Венесуэлы. В отношении этих структур, а также PDVSA, он пообещал "глубокую очистку и реструктуризацию на самом высоком уровне".

Прокуратура Венесуэлы ранее сообщила, что открыла коррупционное дело в отношении различных высокопоставленных чиновников, которые были задержаны в последние несколько дней, среди них — бывший глава национального крипторегулятора, а также бывший министр высшего образования и депутат Угбель Роа. По информации местных СМИ, Роа сейчас связан с дочерними компаниями PDVSA, в частности — совместным с Францией и Норвегией предприятием Petrocedeño.