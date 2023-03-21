МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и оценивают дальнейшие планы регулятора по ужесточению монетарной политики, что может повлиять в том числе на нефтяной спрос.

Нефтяные качалки

Цены на нефть падают на рисках снижения экономической активности

По состоянию на 7.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,92% — до 73,11 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 64,19 доллара.

ФРС с прошлого года повышает ключевую ставку, что усиливает опасения рецессии. Новая волна распродаж прокатилась на рынках на прошлой неделе после закрытия нескольких банков в США. Инвесторы опасаются, что ужесточение монетарной политики негативно влияет на экономику. Это может ударить в том числе по спросу на нефть.

По данным CME Group, 75,3% аналитиков прогнозируют очередное повышение ставки ФРС в среду — на 25 базисных пунктов, как и в феврале. А 24,7% ждут сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых.

"Нефть остается связанной с потрясениями в банковском мире. Если они ослабеют, мы можем ожидать стабилизации цен на нефть. Заседание ФРС также является ключевым. Независимо от решения оно повлияет на настроения на финансовых рынках", — сказала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).