МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и оценивают дальнейшие планы регулятора по ужесточению монетарной политики, что может повлиять в том числе на нефтяной спрос. Цены на нефть падают на рисках снижения экономической активности

По состоянию на 7.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,92% — до 73,11 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 64,19 доллара.

ФРС с прошлого года повышает ключевую ставку, что усиливает опасения рецессии. Новая волна распродаж прокатилась на рынках на прошлой неделе после закрытия нескольких банков в США. Инвесторы опасаются, что ужесточение монетарной политики негативно влияет на экономику. Это может ударить в том числе по спросу на нефть.

По данным CME Group, 75,3% аналитиков прогнозируют очередное повышение ставки ФРС в среду — на 25 базисных пунктов, как и в феврале. А 24,7% ждут сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых.

"Нефть остается связанной с потрясениями в банковском мире. Если они ослабеют, мы можем ожидать стабилизации цен на нефть. Заседание ФРС также является ключевым. Независимо от решения оно повлияет на настроения на финансовых рынках", — сказала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).