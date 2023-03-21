МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Экспорт и транзит нефти Urals, KEBCO и Siberian Light через западные порты России в марте, вероятно, увеличатся на 9% по сравнению с февралем. На это указывают данные отраслевых источников и расчеты Reuters. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в начале 2023 года

Суточные объемы экспорта нефти из западных портов России, исключая транзит нефти из Казахстана, увеличатся на 4%, несмотря на планы по снижению добычи на 500 000 баррелей в день в марте. Ранее предполагалось, что экспорт нефти из российских портов в марте снизится на 10% по сравнению с февралем.

Увеличение поставок нефти из западных российских портов в марте в основном обусловлено задержкой в поставках из порта Новороссийска в феврале из-за штормов, сообщили источники. Из-за этих штормов поставка почти 1 млн тонн нефти была перенесена с февраля на март. Ожидается, что из порта Новороссийска в марте будет экспортировано 3,2 млн тонн нефти.

Совокупный объем поставок нефти из российских портов в марте может достичь 9,6 млн тонн, тогда как в феврале он составил 8,0 млн тонн.

Все суда, на которых планировалось осуществлять поставки российской нефти в марте, уже загружены, отмечают трейдеры, поэтому план на этот месяц, вероятно, будет осуществлен в полном объеме. СМИ: в G7 вряд ли пересмотрят потолок цен нефть из России на этой неделе

Индия и Китай, являющиеся основными получателями морских поставок нефти Urals, в марте сохранили свои позиции, однако поставщики изменили свои регулярные маршруты, свидетельствуют данные Reuters.

В марте 140 000 тонн нефти сорта Urals, произведенной компанией "Газпромнефть", было отправлено из порта Новороссийска в Мьянму. Компания "Русснефть" отправила 80 000 тонн нефти сорта Siberian Light из порта Новороссийска на Шри-Ланку, согласно данным Eikon.

Индия в марте осталась крупнейшим покупателем российской нефти. На поставки в Индию в этом месяце, вероятно, придется более 50% всего экспорта нефти Urals. Вторым по величине покупателем российской нефти остается Китай. Поставки в Индию и Китай осуществляются либо напрямую, либо с использованием рейдовых перевалок "борт-борт" (STS) близ берегов Греции, Испании и Марокко.